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10 ноября, 14:38

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INA: более 60 учениц школы в Ираке доставили в больницу с признаками удушья

Более 60 учениц школы в Ираке доставили в больницу с признаками удушья

Фото: depositphotos/zimmytws

В иракской провинции Майсан 61 ученицу подготовительной школы доставили в больницу с признаками удушья. Об этом сообщило агентство INA.

Инцидент произошел в той же школе "Аз-Захра", откуда 3 ноября госпитализировали 59 человек из-за подозрения на отравление после утечки хлора.

Медики оценивают состояние пострадавших как легкое или средней тяжести. Уполномоченные органы выясняют причины произошедшего. Местные власти распорядились создать специальную комиссию, которая должна установить причины инцидента. Предположительно, источник утечки хлора находится на одном из расположенных рядом со школой объектов.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в банном комплексе в Барнауле 20 человек якобы отравились химическими веществами. Как позднее заявили в Минздраве Алтайского края, сведения не подтвердились.

В медицинские учреждения региона пациенты с выраженной симптоматикой отравления хлором или химическими ожогами не поступали. Тем не менее прокуратура организовала проверку.

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