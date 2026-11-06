Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 18:43

Происшествия

Возбудителей описторхоза нашли в рыбе, ставшей причиной массового отравления под Саратовом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Возбудителей описторхоза обнаружили в рыбе, которая стала причиной массового отравления в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в MAX.

В ведомстве уточнили, что рыбную продукцию сняли с продажи. Также проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре уточнили, что описторхоз относится к паразитарным заболеваниям, которому характерно поражение печени и поджелудочной железы, а также длительное течение. От человека к человеку заболевание не передается.

Заражение происходит при употреблении в пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых, в которой есть описторхи. Особо опасна сырая рыба, зараженная паразитами (строганина, тала, хе), а также слабосоленая, вяленая (юкола) и копченая (холодного копчения).

Ведомство напомнило, что основной мерой профилактики описторхоза является соблюдение технологии приготовления рыбы. В частности, необходимо жарить ее мелкими кусками в течение 15–20 минут, варить не менее 15–20 минут с момента закипания воды, солить, выдерживая в течение 14 суток, из расчета на 10 килограммов рыбы 2 килограмма соли, вялить 3 недели с предварительным трехсуточным посолом.

Кроме того, нельзя пробовать сырой рыбный фарш, рыбу во время посола и вяления. Также следует обязательно вымыть с мылом и ошпарить кипятком разделочные доски и ножи после обработки рыбной продукции и приобретать ее только в санкционированных местах торговли: в магазинах, оборудованных холодильными витринами, или на официальных рынках.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после употребления вяленой рыбы, купленной в магазинах сети "Пивзавод" в Пугачеве Саратовской области, выросло до 19 человек.

О первых случаях стало известно 1 ноября. Тогда несколько жителей города обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия после покупки рыбной продукции в местном магазине.

Сначала в министерстве здравоохранения области сообщали о госпитализации семи человек. При этом детей среди тех, кто попал в больницу, не было. Состояние пострадавших оценивалось как удовлетворительное.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика