Возбудителей описторхоза нашли в рыбе, ставшей причиной массового отравления под Саратовом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Возбудителей описторхоза обнаружили в рыбе, которая стала причиной массового отравления в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в MAX.

В ведомстве уточнили, что рыбную продукцию сняли с продажи. Также проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре уточнили, что описторхоз относится к паразитарным заболеваниям, которому характерно поражение печени и поджелудочной железы, а также длительное течение. От человека к человеку заболевание не передается.

Заражение происходит при употреблении в пищу сырой и недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых, в которой есть описторхи. Особо опасна сырая рыба, зараженная паразитами (строганина, тала, хе), а также слабосоленая, вяленая (юкола) и копченая (холодного копчения).

Ведомство напомнило, что основной мерой профилактики описторхоза является соблюдение технологии приготовления рыбы. В частности, необходимо жарить ее мелкими кусками в течение 15–20 минут, варить не менее 15–20 минут с момента закипания воды, солить, выдерживая в течение 14 суток, из расчета на 10 килограммов рыбы 2 килограмма соли, вялить 3 недели с предварительным трехсуточным посолом.

Кроме того, нельзя пробовать сырой рыбный фарш, рыбу во время посола и вяления. Также следует обязательно вымыть с мылом и ошпарить кипятком разделочные доски и ножи после обработки рыбной продукции и приобретать ее только в санкционированных местах торговли: в магазинах, оборудованных холодильными витринами, или на официальных рынках.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после употребления вяленой рыбы, купленной в магазинах сети "Пивзавод" в Пугачеве Саратовской области, выросло до 19 человек.

О первых случаях стало известно 1 ноября. Тогда несколько жителей города обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия после покупки рыбной продукции в местном магазине.

Сначала в министерстве здравоохранения области сообщали о госпитализации семи человек. При этом детей среди тех, кто попал в больницу, не было. Состояние пострадавших оценивалось как удовлетворительное.