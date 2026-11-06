Актриса Хилари Дафф призналась, что мстила знакомому за подругу

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Актриса Хилари Дафф, известная по сериалу "Лиззи Магуайер", призналась в интервью Billboard, что в молодости помогла своей подруге отомстить молодому человеку, который плохо с ней обращался.

"В мою самую дерзкую ночь я совершила что-то вроде зла, и это было давным-давно, еще до появления детей", – рассказала 39-летняя Дафф.

По ее словам, они с подругой купили тунца и "самую дешевую и отвратительную банку сосисок" и пришли на лужайку перед домом обидчика. После того, что Дафф назвала "пикником", они с подругой облили зловонной смесью фасад здания.

Имя подруги и имя молодого человека Хилари не назвала. При этом она отметила, что до сих пор тепло общается с той девушкой.

Сейчас основное внимание актриса уделяет семье. У нее четверо детей: 14-летний сын от хоккеиста Майка Комри и три дочери от музыканта Мэтью Комы.

Ранее певец Олег Майами заявил, что его отношения с исполнительницей Ольгой Бузовой не были частью пиар-кампании. Роман звезд начался в 2019 году, однако пара долгое время не афишировала свой статус.

Новая волна слухов об отношениях появилась после публичного поцелуя на концерте Бузовой в 2024 году. Тогда пользователи Сети начали предполагать, что у артистов пиар-роман. По словам Майами, у него никогда в жизни не было пиар-романов.

