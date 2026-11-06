В Италии сотрудники лотереи узнали номера выигрышных билетов и украли 24 млн евро

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В Италии раскрыли предполагаемую мошенническую схему, благодаря которой пять бывших сотрудников лотерейной компании смогли получить выигрыши на 24 миллиона евро, сообщила газета la Repubblica.

Сотрудники финансовой полиции Рима установили, что у подозреваемых был доступ к компьютерным системам лотерейного оператора. Через служебные учетные записи они находили выигрышные билеты до того, как те поступали в продажу, и отслеживали, в какие торговые точки их направят. После этого билеты приобретали доверенные люди.

Следователи выявили четыре таких случая. Два билета принесли по 7 миллионов евро, еще два – по 5 миллионов евро. Фигурантами стали бывшие сотрудники Lottomatica Holding, которая теперь называется Brightstar. Саму компанию к мошенничеству не причисляют.

Счетная палата региона Лацио распорядилась арестовать у подозреваемых имущество и финансовые активы более чем на 25 миллионов евро. Ограничения коснулись 25 объектов недвижимости в разных провинциях Италии, пяти автомобилей и мотоциклов, а также денежных средств.

По версии следствия, действия сотрудников могли нанести ущерб государству: они нарушили случайный характер распределения выигрышей. Окончательное решение по делу еще не принято. Суду предстоит установить ответственность обвиняемых и решить дальнейшую судьбу арестованного имущества.

Ранее 66-летний японец стал обладателем лотерейного выигрыша в 3,8 миллиона долларов и решил утаить это от супруги: она бережлива и распоряжается семейными финансами.

Втайне купив автомобиль, мужчина активно путешествовал по стране. Чтобы оставаться незамеченным, он ставил машину на подземной парковке, носил старую одежду и обходил знакомых стороной.

