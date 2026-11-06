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06 ноября, 16:53

Происшествия

В Подмосковье легковушка въехала в тросовый барьер и опрокинулась

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Автомобиль Chery Tiggo наехал на тросовый разделительный барьер и опрокинулся на бок в подмосковном городском округе Егорьевск. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

За рулем находился 27-летний мужчина. Он не пострадал и сам выбрался из машины до приезда экстренных служб.

Последствия ДТП помогли устранить работники 217-й пожарно-спасательной части. Они отключили аккумулятор, чтобы исключить риск возгорания, оказали автомобилисту психологическую поддержку и помогли поставить транспортное средство на колеса для эвакуации с проезжей части.

Спасатели рекомендуют водителям не превышать скорость и избегать резких маневров. При непогоде или ухудшении самочувствия они советуют отказаться от поездок на личном транспорте. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

Ранее легковушка сбила в Мытищах 26-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом, в котором находился ее ребенок. В результате аварии девочку доставили в больницу. Госавтоинспекция установит все обстоятельства ДТП.

ДТП произошло возле жилого комплекса в Люберцах

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