В Подмосковье легковушка въехала в тросовый барьер и опрокинулась

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Автомобиль Chery Tiggo наехал на тросовый разделительный барьер и опрокинулся на бок в подмосковном городском округе Егорьевск. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

За рулем находился 27-летний мужчина. Он не пострадал и сам выбрался из машины до приезда экстренных служб.

Последствия ДТП помогли устранить работники 217-й пожарно-спасательной части. Они отключили аккумулятор, чтобы исключить риск возгорания, оказали автомобилисту психологическую поддержку и помогли поставить транспортное средство на колеса для эвакуации с проезжей части.

Спасатели рекомендуют водителям не превышать скорость и избегать резких маневров. При непогоде или ухудшении самочувствия они советуют отказаться от поездок на личном транспорте. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

Ранее легковушка сбила в Мытищах 26-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом, в котором находился ее ребенок. В результате аварии девочку доставили в больницу. Госавтоинспекция установит все обстоятельства ДТП.