Автомобиль сбил девушку с годовалым ребенком на переходе в Мытищах

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Автомобиль сбил девушку с годовалой дочерью на трехколесном велосипеде в подмосковных Мытищах. В результате девочка получила травмы, сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.

ЧП произошло 15 октября возле одного из домов, расположенных на улице Летной. Предварительно, водитель за рулем легкового автомобиля марки "Лада" совершил наезд на 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом, в котором находился ее ребенок.

В МВД уточнили, что девочка была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее два человека погибли в результате наезда автомобиля в Забайкальском крае. Инцидент произошел в городе Борзя. Предварительно установлено, что водитель Toyota Chaser наехал на 72-летнюю женщину и 2-летнюю девочку. Пенсионерка скончалась на месте, ребенок умер в больнице.