Нетрезвый 15-летний школьник сбил женщину на краю проезжей части в Казани

Фото: MAX/"МВД по Республике Татарстан"

В Казани 15-летний школьник на автомобиле ВАЗ-2114 сбил женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. После аварии подросток оставил машину и скрылся, сообщили в МВД по Татарстану.

ДТП произошло 11 октября около 21:00 на улице Карагандинской. По данным полиции, водитель двигался с небезопасной скоростью. 35-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи.

Спустя некоторое время школьник вернулся на место происшествия вместе с родителями. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,430 миллиграмма на литр. Подросток признал, что находился за рулем в момент аварии, и пояснил, что сам приобрел автомобиль некоторое время назад.

В силу возраста несовершеннолетний не имел водительских прав. В отношении школьника возбудили дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем без прав и оставление места ДТП.

Ранее в Белове Кемеровской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Lifan, в результате которого пострадали четыре человека. Среди них оказались оба водителя и два фельдшера, находившиеся в машине скорой.

По предварительным данным МВД по Кузбассу, спецавтомобиль ехал на вызов с включенными световыми сигналами и проехал перекресток улиц Ленина и Юбилейной на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с легковушкой и опрокинулся. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

