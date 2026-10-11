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11 октября, 20:52

Происшествия

Четверо пострадали в ДТП с автомобилем скорой в Кузбассе

Фото: МАХ/"Полиция Кузбасса"

В Белове Кемеровской области четыре человека получили травмы в аварии с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу (ГУ МВД).

ДТП произошло сегодня около 20:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) на пересечении улиц Ленина и Юбилейной.

"Водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера скорой получили травмы различной степени тяжести", – сообщили в ведомстве.

Согласно предварительным данным МВД, скорая ехала на вызов по улице Ленина со включенными световыми спецсигналами. Перекресток она проезжала на запрещающий сигнал светофора. Там она столкнулась с Lifan, двигавшимся по улице Юбилейной. После столкновения автомобиль скорой опрокинулся.

В пресс-службе Кузбасского клинического центра медицины катастроф уточнили, что среди пострадавших – мужчины 53 и 46 лет, а также женщины 43 и 55 лет. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее на 336-м километре трассы М-11 "Нева", в Бологовском муниципальном округе Тверской области, произошло ДТП. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров Toyota.

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