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06 ноября, 16:23

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МВД: для защиты от рекламы Google следует проверить конфиденциальность аккаунта

В МВД рассказали, как защититься от персонализированной рекламы Google

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Google может анализировать личные фотографии, электронную почту и документы, чтобы персонализировать рекламу. Пользователям стоит придерживаться базовых принципов для защиты от нее. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, речь идет о функции Personal Intelligence. Она позволяет сервисам Google учитывать сведения из приложений, которые подключил сам пользователь, в том числе "Google Фото" и Gmail. При разрешении система анализирует доступную информацию, чтобы выявить интересы человека и подобрать рекламные предложения.

В МВД пояснили, что доступ к личным фотографиям, переписке и документам расширяет объем сведений, которые могут использоваться для персонализации. Чтобы защитить данные, пользователям порекомендовали проверить настройки конфиденциальности аккаунта Google.

"Отключите ненужные подключения "Google Фото", Gmail и других приложений к функциям персонализации", – добавили в ведомстве.

Кроме того, следует проверить параметры персонализированной рекламы в разделе "Мой центр рекламы". Приложениям нужно давать доступ только к тем сведениям, которые действительно необходимы для их работы.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. Подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру, но их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы, отметили в МВД. Затем злоумышленники, предлагая установить обновление или проверить безопасность устройства, склоняют пользователя к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

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