МВД: инвестиции в "криптовалюту" являются одной из популярных схем обмана россиян

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Инвестиции в "криптовалюту" являются одной из популярных схем мошенников для обмана россиян. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России в мессенджере MAX.

По данным ведомства, злоумышленники публикуют в интернете рекламу якобы об "альтернативном" источнике дохода и предлагают инвестировать в "криптовалюту", "акции" крупных предприятий или приобрести на бирже "ценные ресурсы" страны.

"На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников", – добавили в МВД.

Ведомство напомнило гражданам, что за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться злоумышленники.

Ранее в МВД сообщили, что аферисты могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. Подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру, но их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы, отметили в МВД. Затем злоумышленники, предлагая установить обновление или проверить безопасность устройства, склоняют пользователя к скачиванию вредоносного программного обеспечения.