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06 ноября, 15:59

Транспорт

Changan объявил в России отзывную кампанию на 1,9 тыс автомобилей

Фото: ТАСС/IMAGO

Компания "Чанъань Моторс Рус", представляющая бренд Changan на российском рынке, объявила об отзыве 1 905 машин модели UNI-V. Соответствующую программу добровольного отзыва согласовал Росстандарт, указали в пресс-службе ведомства.

Кампания охватывает автомобили, проданные с 1 сентября 2023 года по 22 апреля 2026 года. Причина в том, что интерфейс автомобиля может работать не на русском языке. На всех машинах, попавших под отзыв, бесплатно обновят программное обеспечение.

Владельцев оповестят письмами или звонками и предложат приехать в ближайший дилерский центр. Все работы выполнят за счет компании. Проверить, подпадает ли машина под отзыв, можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения от дилера. Для этого нужно сверить VIN-код с перечнем в разделе "Документы" или воспользоваться интерактивным поиском.

Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi запланировали отозвать более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру из-за дефекта в механизме рулевого управления. Утверждалось, что в худшем случае дефект может привести к выходу из строя управления.

Отзывают модели Volkswagen, выпущенные в период с 2013 по 2024 год. Среди модельного ряда Audi отзыву подлежат кроссоверы 2017–2024 годов выпуска.

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