Самолеты в Европе второй день подряд получили сообщения об угрозе взрыва

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Пассажирские самолеты в Европе в пятницу, 6 ноября, второй день подряд получают сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщила полиция Чехии и европейские новостные порталы.

Как написала пресс-служба чешского ведомства в соцсети X, предупреждения о самодельных взрывных устройствах касались нескольких рейсов, которые вылетали из Праги и направлялись туда.

По данным новостного портала Novinky, проверяли девять самолетов: пять готовились к вылету в Нидерланды, Великобританию, Румынию, Италию и на Кипр, остальные прибыли из Дании, Испании и Великобритании. Правоохранительные органы приняли меры безопасности, которые почти не повлияли на штатный режим работы аэропорта.

Дополнительные меры безопасности приняли и в аэропорту Бухареста, передает румынский портал G4Media. Сообщение об угрозе взрыва получил самолет компании Tarom, следовавший из Праги в Бухарест.

Во Франции четыре новых сообщения о минировании поступили в отношении пассажирских самолетов, пролетавших над территорией страны. Все затронутые рейсы совершили посадку без происшествий, на бортах работают специалисты по разминированию. Власти начали расследование, чтобы установить источник угроз.

По данным ANSA и Adnkronos, письма о взрывах в Италии были подписаны группировкой "Мужское государство" (признана экстремистской и запрещена в России). Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас заявил о координации действий с европейскими агентствами безопасности и национальными органами власти.

Ранее во вторник, 3 ноября, в аэропортах Варшавы из-за аналогичных сообщений сели два рейса. Один из самолетов летел из Лондона и совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшава-Модлин. Изначально он должен был приземлиться в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, но из-за угрозы взрыва его перенаправили.

Кроме того, в четверг, 5 ноября, пассажирский рейс Дублин – Рим перенаправили на авиабазу Эвре в Нормандии. Причиной назвали сообщение о минировании.

