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06 ноября, 15:09

Происшествия

Суд в Москве вынес приговор автоподставщикам по делу о нападении на инспектора

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое молодых людей и 16-летняя девушка признаны виновными в вымогательстве денег у автовладельца, нападении на сотрудника полиции и его оскорблении. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло 28 июня 2026 года на улице Маросейке. Фигуранты присмотрели водителя автомобиля марки Lixiang и разыграли ДТП с участием несовершеннолетней девушки. За то, чтобы избежать неприятных последствий, у автомобилиста потребовали 10 тысяч рублей.

На вызов приехал инспектор дорожно-патрульной службы. Двое осужденных набросились на него, когда он исполнял служебные обязанности, применили насилие и оскорбили. Кроме того, они умышленно повредили видеорегистратор на форменной одежде полицейского, чтобы их действия не попали на запись, и скрылись.

Действия фигурантов квалифицировали по статье о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Меру ответственности каждому определили с учетом роли и степени участия в преступлениях.

Суд приговорил обоих молодых людей к двум годам колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей каждому. Несовершеннолетняя осужденная получила 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее мошенник попытался обмануть модель Марию Погребняк при помощи автоподставы. По словам модели, она пыталась припарковаться, когда к ее автомобилю подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую медицинскую помощь.

Модель осмотрела мужчину и не обнаружила следов аварии. Она уточнила, что на автомобиле также не было повреждений. Однако злоумышленник стал утверждать, что Погребняк его сбила. В результате тот признался, что ДТП не было, но стал утверждать, что у него поднялось давление, поэтому он ударил по автомобилю. После мужчина предложил "подписать мировую".

"Спецреп": автоподставщики

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