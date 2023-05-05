Автоэксперт рассказал, как защититься от мошенников при ДТП

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как защититься от случаев автоподставы. Советом он поделился в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, мошенники могут использовать схему с использованием старой машины премиум-класса. Они специально подстраивают аварию и обвиняют другого водителя в том, что он повредил их машину. После этого мошенники начинают требовать крупную сумму денег прямо на месте происшествия.

В подобном случае, утверждает специалист, следует предложить вызвать ГИБДД и оформить ДТП.

"Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится, он попытается решить вопрос на месте", – считает Шапарин.

По мнению эксперта, целью подобных мошенников являются денежные средства, а не оформление аварии, поэтому для минимизации проблем с автомошенниками необходимо действовать в белом поле.

Ранее автомобилистам рассказали о самой популярной мошеннической схеме на дорогах. Согласно исследованию группы "Ренессанс страхование" и сервиса "Автокод", ей стало резкое торможение машины, следующей впереди.

При этом всего с мошенничеством на дорогах, согласно опросу, сталкивался каждый четвертый водитель.

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