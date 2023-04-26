Автомобилистам рассказали о самой популярной мошеннической схеме на дорогах

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Самым популярным видом обмана водителей стало резкое торможение машины, следующей впереди. С такой уловкой сталкивались 76% участников опроса. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование группы "Ренессанс страхование" и сервиса "Автокод".

При этом еще 48% опрошенных стали жертвами подстроенного удара из слепой зоны на кольцевой развязке, 47% попадали в ситуации, когда пешеходы намеренно имитировали наезд на них.

В 45% случаях обмана водителей просили возместить средства за якобы нанесенную царапину, в 29% – за столкновение в авто, которое специально припарковали поближе к транспортному средству жертвы.

87% россиян удается выйти из ситуации, когда мошенники требуют с них средства за возмещение ущерба. Еще 31% респондентов отметили, что решить проблему помогает установленный в машине видеорегистратор, 22% разбирается в ситуации, убеждая мошенников, что ущерба нет.

С мошенничеством на дорогах сталкивался каждый четвертый водитель (24%) из 1,2 тысячи опрошенных. Чаще всего с мошенниками в момент управления транспортным средством сталкиваются жители Тюмени (64%), Красноярска (40%) и Казани (30%).

Вызов на место спровоцированного ДТП сотрудников ГИБДД помог 16% участников опроса, звонок страховому агенту спас 7% россиян.

Избежать уловок мошенников благодаря опыту вождения удалось только 6% опрошенных.

До этого выяснилось, что самой неугоняемой машиной в РФ стала Peugeot 308. В топ-3 марок, по которым не было выявлено угонов, также вошли Opel Corsa и Skoda Fabia.

