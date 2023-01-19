Россиян предупредили о новом виде мошенничества с автосервисами

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В России участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт, предупредили в Союзе автосервисов РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным экспертов, злоумышленники пользуются тем, что некоторые граждане испытывают тревожность из-за удорожания ремонта машин и проблем с поставками деталей. Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы.

Один из пострадавших рассказал изданию, что уже пять лет владеет Kia Rio, однако автомобиль стал часто ломаться, поэтому машину пришлось отдать в ремонт. В автосервисе заявили, что все детали есть в наличии и озвучили окончательную стоимость услуг.

Спустя несколько дней мужчине позвонили с неизвестного номера. Мошенник представился механиком автосервиса и заявили, что для ремонта автомобиля нужно заказать дополнительные детали, поэтому необходимо доплатить.

"Сначала меня это смутило, потому что изначально мы договорились на оплату ремонта по факту. Но "механик" стал буквально заваливать меня названиями разных деталей, которых я в жизни не слышал. Звучало убедительно, и я переслал ему на карту 25 тысяч рублей", – рассказал пострадавший.

Спустя несколько дней мужчина обратился в сервис и узнал, что сотрудники с ним не связывались и не просили внести оплату. Однако выяснилось, что ранее в мастерскую звонил мошенник. Он представился владельцем автомобиля и сообщил, что сменил контактный номер, при этом поинтересовался, какой был указан в документах ранее. Сотрудник сервиса не учуял подвоха и продиктовал мобильный номер реального владельца машины.

Как рассказал член Союза автосервисов России Илья Плисов, такое мошенничество является новым и связано с возросшей популярностью онлайн-платежей. По его словам, из-за того, что отправить деньги можно в пару кликов, клиенты потеряли бдительность.

Ранее сообщалось, что в прошлом году от действий мошенников россияне потеряли около 150 миллиардов рублей. По словам экспертов, объемы телефонных обманов стабильно увеличиваются с 2017 года.



Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с перегоном автомобилей

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