Автоэксперт предупредил о мошенниках, обманывающих пользователей платных дорог

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В России мошенники придумали схему обмана граждан с фейковыми сайтами для оплаты проезда по платным дорогам, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, мошенники рассылают автомобилистам уведомления о том, что необходимо погасить задолженность за проезд по платной дороге, и прикрепляют ссылку на оплату.

"Если вам пришло сообщение о неоплате за проезд, нужно внимательно посмотреть, через какой сайт это предлагается сделать", – рассказал Моржаретто.

Автоэксперт предупредил, что прежде всего эта мошенническая схема применяется на магистралях, на которых действует система "Свободный поток" без пунктов оплаты со шлагбаумами.

Моржаретто посоветовал оплачивать проезд по таким дорогам через свой аккаунт, который нужно завести на сайте компании "Автодор" или компании, услугами которой пользуется водитель.

"Помимо ЦКАД, сегодня "Свободный поток" действует на двух участках трассы М-12, которые запущены в Московской и Владимирской областях. В этом году планируется ввести еще один", – пояснил он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что с 2023 года в России электромобилям могут предоставить бесплатный проезд по трассам. Предполагается, что данный шаг позволит повысить привлекательность и выгоду приобретения электрокаров.

Один из собеседников издания отметил, что в этом году проект может быть не принят, так как в кабмине еще рассматривается вопрос источников возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс.

В свою очередь, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Игорь Голубничий отметил, что предложенная мера должна быть дополнением к повсеместному строительству зарядных станций.



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