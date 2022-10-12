Стоимость проезда по трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тыс рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев.

Отмечается, что стоимость указана без учета скидки.

"Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%", – сообщил Макиев.

По его словам, цена за километр варьируется в зависимости от участка. Так, участки около Москвы оцениваются как наиболее востребованные. Кроме того, аудитория указанного участка дороги является более платежеспособной, сообщил Макиев.

"На транзитных участках дальше – это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть в среднем как на участках транзитных – это 3–4 рубля за километр", – объяснил Макиев.

Новая трасса разбита на 8 этапов. Ее протяженность – 823 километра. Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Путь позволит добраться от Москвы до Казани за 6,5 часа.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стоимость трассы оценивается в 820 миллиардов рублей.

Ранее в Минтрансе предложили повысить тарифы за проезд по платным дорогам. Стоимость проезда по платной дороге для легкового автомобиля было предложено повысить с 3 до 5 рублей за километр, для грузовика – до 14,25 рубля за километр.

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