Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автопрома до 2035 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало проект стратегии развития автомобильной промышленности на срок до 2035 года. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте стратегии указано, что в России планируется выпускать малые дизельные двигатели, автомобильные коробки передач, системы ABS и подушки безопасности.

В ведомстве указали, что на стимулирование спроса на российские автомобили до 2035 года потребуется порядка 500 – 600 миллиардов рублей. В эту стоимость также включена программа обновления парка. По оценкам Минпромторга, в I полугодии 2022 года внутренний спрос на автомобили упал на 55%

Программа стимулирования экспорта продукции российской автомобильной промышленности также оценивается в 500 – 600 миллиардов рублей и рассчитана до 2035 года.

В министерстве отдельно затронули ситуацию с развитием рынка электромобилей в России. Предварительно допускается, что доля таких транспортных средств к 2030 году может составить 15% от всего авторынка страны.

Ранее в августе сообщалось, что в России могут ввести льготы на ввоз авто из-за границы. Особыми условиями смогли бы однократно воспользоваться родители в многодетных семьях и ветераны боевых действий.