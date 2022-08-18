Минпромторг опубликовал проект стратегии развития автопрома до 2035 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало проект стратегии развития автомобильной промышленности на срок до 2035 года. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте стратегии указано, что в России планируется выпускать малые дизельные двигатели, автомобильные коробки передач, системы ABS и подушки безопасности.
В ведомстве указали, что на стимулирование спроса на российские автомобили до 2035 года потребуется порядка 500 – 600 миллиардов рублей. В эту стоимость также включена программа обновления парка. По оценкам Минпромторга, в I полугодии 2022 года внутренний спрос на автомобили упал на 55%
Программа стимулирования экспорта продукции российской автомобильной промышленности также оценивается в 500 – 600 миллиардов рублей и рассчитана до 2035 года.
В министерстве отдельно затронули ситуацию с развитием рынка электромобилей в России. Предварительно допускается, что доля таких транспортных средств к 2030 году может составить 15% от всего авторынка страны.
Ранее в августе сообщалось, что в России могут ввести льготы на ввоз авто из-за границы. Особыми условиями смогли бы однократно воспользоваться родители в многодетных семьях и ветераны боевых действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: