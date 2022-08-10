В России могут ввести льготы на ввоз авто из-за границы

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Законопроект, предусматривающий введение льготного порядка ввоза автомобилей из-за рубежа в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме, сообщает газета "Известия".

"После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета", – говорится в проекте.

Уточняется, что льгота предусматривается для родителей в многодетных семьях и ветеранов боевых действий, воспользоваться ей будет возможно один раз.

Новый порядок предлагается ввести с 1 января 2023 года на 12 месяцев.

Как отметили авторы законопроекта, в настоящее время таможенные пошлины в отношении транспортных средств достигают 54% от его стоимости.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пояснил, что данная мера будет действовать в отношении новых и подержанных машин. "Схожие льготы, например, для инвалидов и многодетных есть в Белоруссии, но там существует определенная специфика. Раз в год они могут ввезти автомобиль на территорию страны и заплатить 50% от причитающихся налогов и таможенных пошлин", – подчеркнул он.

Федеральная таможенная служба на данный момент не ознакомилась с документом.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что законопроект станет важной мерой поддержки для ветеранов и многодетных семей. По его словам, рынок новых автомобилей в годовом исчислении снизился на 60–70%. "А таможенные ставки — до 54% от цены машины — фактически носят заградительный характер. Без их отмены цены на автомобили в РФ будут на экстремально высоких уровнях, а импорт будет штучным", – подчеркнул он.

В свою очередь партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто заявил, что такие меры спровоцируют различные злоупотребления, как это было в конце прошлого–начале этого века, когда использовались "серые" схемы ввоза автомобилей.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. "Очень быстро найдутся предприимчивые люди, которые станут использовать эту схему для последующей перепродажи машины, предлагая льготникам временно оформить ее на себя", – сказал эксперт.

Антон Шапарин пояснил, что для снижения вероятности злоупотреблений возможность воспользоваться льготой на оплату таможенных платежей будет только один раз при ввозе одного автомобиля.

Ранее Антон Шапарин рассказал, чем может обернуться покупка иномарок из ближнего зарубежья.

Специалист отметил, что от машин из Казахстана, Армении, Белоруссии лучше всего отказаться. По его словам, все случаи ввоза таких автомобилей связаны с занижением таможенной стоимости.

Шарапин также обратил внимание на то, что в ближайшее время не стоит ожидать больших поставок из-за рубежа. Однако новые автомобили приходят из ОАЭ, а б/у – из Японии, добавил он.

