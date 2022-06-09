Дилеры рассказали, какие автомобили поставляют в Россию

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В Россию продолжаются поставки автомобилей корейских и китайских марок. Об этом "Газете.ру" рассказали представители дилеров данных брендов.

Наиболее благоприятная ситуация сформировалась с поставками китайских автобрендов. В РФ поставляют автомобили под брендами Chery и Exeed, а также Geely (из Белоруссии). Кроме того, сохраняются продажи кроссоверов Haval российской сборки.

По словам менеджера петербургского дилера Hyundai, в настоящий момент в Россию привозят автомобили, собранные в Корее, в том числе Hyundai Tucson. При этом поставки занимают порядка двух месяцев вместо месяца ранее.

В мае депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств. Новая мера могла бы быть распространена на одну машину за пять лет.

