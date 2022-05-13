Автодилеры в РФ столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел – СМИ

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Российские автодилеры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел из-за ухода 30 зарубежных брендов, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что речь идет о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками.
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков рассказал изданию, что около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей.
Он уточнил, что свыше 30 европейских, японских и американских брендов, которые специализируются на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторетейлом. Порядка 30 азиатских марок продолжают поставки своей продукции, добавил Серебряков.
Как рассказал изданию заместитель гендиректора "Авилона" по сервису Алексей Гуляев, перебои в поставках возникли по маслам Castrol и Shell.
В материале отмечается, что в связи с подорожанием логистики цены на фирменные масла выросли в два-четыре раза.
Ранее эксперты автомобильного рынка объяснили, за счет чего может снизиться цена на новые машины в РФ. По мнению специалистов, регулировка стоимости автомобилей произойдет на фоне разрешения параллельного импорта.
До этого Минпромторг представил список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него включили более 50 автомобильных брендов. В их числе BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
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