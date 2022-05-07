Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей ряда марок

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В список министерства промышленности и торговли РФ, разрешающий параллельный импорт, попали более 50 автомобильных брендов, сообщает газета "Известия".

В частности, в перечень вошли практически все представленные в России иностранные автобренды: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, MAN, Scania.

Кроме того, в список попали люксовые марки: Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.

Также к параллельному импорту допускаются устройства для записи и воспроизведения звука или изображения. В данную категорию попала продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose и прочих производителей.

В документе значатся различные косметические товары и средства личной гигиены. Помечено, что это не касается продукции компаний NYX, L'Oreal Paris, Maybelline, Blend-a-med, Oral-B, Garnier, Head&Shoulders и многих других зарубежных брендов.

