Ввозимые параллельными импортерами товары подлежат гарантийному обслуживанию – ФАС

Фото: depositphotos/vladteodor95

Ввозимые в Россию в рамках параллельного импорта товары будут подлежать гарантийному обслуживанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.



Уточняется, что в течение гарантийного срока при обнаружении в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя должен не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или ИП, импортер.

В ФАС также отметили, что ввозимые товары будут проходить все существующие таможенные и контрольные процедуры.

В ведомстве добавили, что легализация параллельного импорта способствует снижению стоимости товаров, а также росту предпринимательской активности в России.

Ранее сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки товаров для физических лиц в зарубежных интернет-магазинах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, порог повысят с 200 до 1 000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежними. Норма будет действовать до 1 октября текущего года.

Предполагается, что данная мера позволит сохранить доступ к привычным для россиян товарам.

