В ЕАЭС повысят порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах

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В Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки товаров для физических лиц в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, порог повысят с 200 до 1 000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежними.

Мишустин рассказал, что данная мера позволит сохранить доступ к привычным для россиян товарам.

"Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир". Рассчитываем, что их число будет расти", – подчеркнул премьер-министр.

Норма будет действовать до 1 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские магазины прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен. По данным СМИ, в рассрочку не получится приобрести технику Apple в re:Store.

