В России прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку – СМИ

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Российские магазины прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.

Как сообщает газета "Известия", теперь в рассрочку не получится приобрести технику Apple в re:Store. При этом в компании эту информацию не прокомментировали. А представитель сети "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, что такое решение является способом сдерживания розничных цен.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года в ООО "Технопарк-Центр". Служба запросила у организации письменные разъяснения причин и условий увеличения стоимости товаров.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

