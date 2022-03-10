ФАС проверит обоснованность роста цен на бытовую технику в "Технопарке"

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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года в ООО "Технопарк-Центр". Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Служба запросила у организации письменные разъяснения причин и условий повышения стоимости товаров. Отмечается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет необходимые меры.

"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская сеть электроники DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой вместо ушедших с рынка на фоне санкций компаний. Директор DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что рынок бытовой техники и электроники не терпит пустоты: нишу ушедшего производителя сразу занимают другие компании.

