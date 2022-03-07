Сеть электроники DNS планирует обеспечить россиян бытовой техникой вместо ушедших компаний

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Крупная российская сеть электроники DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой вместо ушедших с рынка на фоне санкций компаний. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор DNS Дмитрий Алексеев.

"Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера", – подчеркнул Алексеев.

Он пояснил, что рынок бытовой техники и электроники не терпит пустоты: нишу ушедшего производителя сразу занимают другие компании.

Директор DNS добавил, что цены в сети остаются стабильными и повышать их не планируют, однако возможны точечные корректировки.

Алексеев отметил, что в настоящий момент повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники. В частности речь идет о телевизорах. Директор DNS подчеркнул, что имеющегося запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев.

В конце февраля Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта. Обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS проверяет ФАС.