Сеть электроники DNS планирует обеспечить россиян бытовой техникой вместо ушедших компаний

09:11
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Крупная российская сеть электроники DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой вместо ушедших с рынка на фоне санкций компаний. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор DNS Дмитрий Алексеев.
"Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера", – подчеркнул Алексеев.
Он пояснил, что рынок бытовой техники и электроники не терпит пустоты: нишу ушедшего производителя сразу занимают другие компании.
Директор DNS добавил, что цены в сети остаются стабильными и повышать их не планируют, однако возможны точечные корректировки.
Алексеев отметил, что в настоящий момент повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники. В частности речь идет о телевизорах. Директор DNS подчеркнул, что имеющегося запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев.
В конце февраля Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта. Обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS проверяет ФАС.
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