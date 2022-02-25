Сеть магазинов электроники DNS подняла цены на 30%

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Директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса.

"Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза", – цитирует Алексеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России с 12 по 18 февраля ускорилась с 8,75 до 8,84%. При этом на продовольственные товары цены выросли на 0,39%. На увеличение продовольственных цен влияет рост цен на мясопродукты, масла и жиры, молоко и хлеб.

