Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне могут сэкономить на оплате электроэнергии с помощью солнечных панелей, которые можно установить на крышах домов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.

Он напомнил, что каждое домохозяйство имеет право поставить солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих целях. Гражданам также разрешено продавать избыток энергии в общую сеть.

"Кто об этом знает, начинает пользоваться. В отдаленных дачных хозяйствах и домах, где есть нехватка электричества, люди ставят солнечные батареи. Понятно, что в общую сеть это продается за небольшие деньги, но все равно окупается", – отметил Ананских.

По его словам, в дальнейшем планируется увеличивать объемы электричества, которые граждане могут вырабатывать сами.

Директор по проектам российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров отметил, что речь идет не только о солнечных панелях, но и о ветрогенераторах. Он пояснил, что после заключения договора с энергосбытовыми компаниями жители могут ставить два счетчика и потреблять полученную энергию.

"Пока речь больше идет об экономии, чем о заработке. Сейчас платят 1–1,5 рубля за киловатт-час. Человек покупает электроэнергию за 5 рублей, и получается, что экономит эту сумму с каждого киловатт-часа", – рассказал Чупров.

Ранее вице-спикер Мурманской областной думы Евгений Никора предложил сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться маркетплейсами, чтобы сэкономить на продуктах. В то же время Никора признал, что стоимость товаров растет, однако власти не могут искусственно на это повлиять. По его словам, задача руководства страны состоит в том, чтобы стимулировать конкуренцию, способствовать открытию новых продуктовых, поддерживать фермерские хозяйства.

