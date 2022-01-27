В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки в РФ на вторичное жилье

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В России могут расширить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщает газета "Известия".

Как пишут СМИ, соответствующее предложение член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину. В своей инициативе парламентарий предложил расширить программу льготной ипотеки в населенных пунктах, не имеющих активного строительства.

Якубовский обратил внимание на то, что сельской ипотекой нельзя воспользоваться при покупке жилья в населенных пунктах с населением свыше 30 тысяч человек.

"Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку", – утверждается в материале газеты.

Депутат дополнительно выдвинул инициативу по ограничению на покупку квартир в аварийных домах.

В правительстве РФ подтвердили получение соответствующего письма. Там сообщили, что предложение было перенаправлено для обсуждения в Минфин и Минстрой.

Ранее сообщалось, что Минфин разработает законопроект, который позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Утверждалось, что документ могут внести в Госдуму уже в 2023 году.

