В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки в РФ на вторичное жилье

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
В России могут расширить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пишут СМИ, соответствующее предложение член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину. В своей инициативе парламентарий предложил расширить программу льготной ипотеки в населенных пунктах, не имеющих активного строительства.
Якубовский обратил внимание на то, что сельской ипотекой нельзя воспользоваться при покупке жилья в населенных пунктах с населением свыше 30 тысяч человек.
"Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку", – утверждается в материале газеты.
Депутат дополнительно выдвинул инициативу по ограничению на покупку квартир в аварийных домах.
В правительстве РФ подтвердили получение соответствующего письма. Там сообщили, что предложение было перенаправлено для обсуждения в Минфин и Минстрой.
Ранее сообщалось, что Минфин разработает законопроект, который позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Утверждалось, что документ могут внести в Госдуму уже в 2023 году.
Эксперты посчитали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: