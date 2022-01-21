Минфин РФ разработает законопроект, который поможет снизить ипотечные ставки – СМИ

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Минфин РФ разработает законопроект, который позволит снизить ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Об этом со ссылкой на план по законопроектной деятельности кабмина сообщает газета "Известия".
Документ предполагает, что единый институт развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Такие меры упростят выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что даст возможность снижать ипотечные ставки.
В настоящее время у ДОМ.РФ нет доступа к кредитным историям заемщиков, поэтому пока единый институт развития в жилищной сфере не имеет возможности оценить соответствующие риски.
"Дополнительная информация позволит повысить точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов", – рассказали в ДОМ.РФ.
Как считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, теоретически снижение ставок для благонадежных заемщиков на основе широкого использования кредитных историй может составить 0,25–0,75 п. п.
Законопроект могут внести в Госдуму в 2023 году.
С 11 января банк ВТБ повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт, до 10,3%. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6%. В организации объяснили данное решение повышением ключевой ставки Центробанком РФ и не исключили дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
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