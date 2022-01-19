В Госдуме объяснили рост ставок по ипотеке в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Наблюдающийся в России рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам продиктован прошлогодним ростом стоимости стройматериалов и повышением ключевой ставки ЦБ на фоне усиления инфляции, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Видно, насколько в прошлом году выросли цены. Металл подорожал в 2,5 раза, утеплитель и дерево – в 2 раза", – сказал парламентарий.
Колунов отметил, что Банк России должен был отреагировать на зашкаливающий уровень инфляции. В качестве соответствующей меры регулятор использовал повышение ключевой ставки, которое повлекло рост ипотечных ставок в пределах четырех процентных пунктов, пояснил депутат.
"После увеличения ставки начала расти ипотека. Но проблема еще и в том, что выросла стоимость самого жилья. Себестоимость строительства увеличилась на 30–40%", – уточнил Колунов.
Он добавил, что такая ситуация привела к двукратному усилению нагрузки на покупателя недвижимости.
Банк ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт, до 10,3%. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6%. В банке объяснили данное решение повышением ключевой ставки Центробанком РФ и не исключили дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
17 декабря Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года.
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