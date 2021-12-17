Аналитик рассказал, кого затронет повышение ключевой ставки

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Экономист и аналитик Николай Кульбака в разговоре с Москвой 24 рассказал, что изменение ключевой ставки отразится не на всех гражданах. В первую очередь, решение ЦБ коснется граждан, которые планируют взять ипотеку.

17 декабря Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года. В предыдущий раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября 2021.

"В основном это, конечно, касается процентной ставки в банках, потому что это фактически цена денег, сейчас повысится процент по ипотекам, но большинство обычных людей это просто не очень заметят", – говорит экономист.

Экономист полагает, что в ближайшие месяцы ключевую ставку повышать снова не будут. По словам аналитика, это может произойти только через 3–4 месяца. "Нужно понимать, что реакция рынков на изменение процентной ставки происходит не мгновенно, поэтому говорить о том, что через месяц или через пару недель еще раз изменят ставку, ну так никто делать не будет", – объясняет аналитик.





Николай Кульбака экономист, аналитик Никто часто дергать процентную ставку не будет. Это достаточно сложный инструмент, который невозможно непрерывно дергать. Не меньше чем через 3–4 месяца, потому что раньше смысла нет вообще никакого. Рынок просто не успеет отреагировать.

Если за 3–4 месяца будет понятно, что инфляция снижается, то, вероятнее всего, ставку либо оставят на том же уровне, либо будут немного снижать, поясняет аналитик. "Но если инфляция не будет снижаться, то, скорее всего, возможны другие решения", – поясняет специалист.

Ранее стало известно, что Банк России в январе 2022 года планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля, который задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным. Предполагается, что использовать цифровой рубль можно будет для оплаты как в Сети, так и офлайн. При этом россиянам будет доступен расчет с помощью системы быстрых платежей.

