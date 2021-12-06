ЦБ предложил возвращать россиянам фиксированную сумму после краж со счетов – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк предложил обязать банки возвращать в упрощенном порядке деньги россиянам, которые стали жертвами мошенников, а также рассчитать обязательную к возмещению сумму. Об этом в понедельник, 6 декабря, со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщает РБК.
"Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии", – говорится в публикации.
По данным регулятора, в прошлом квартале объем средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5% и составил 3,2 миллиарда рублей.
Изменения предлагается внести в федеральный закон о платежной национальной системе. В частности, пострадавший должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после того, как узнает об операции, которую не совершал.
Возврат средств в пределах фиксированной суммы будет обязательным для всех банков. Кроме того, банки с низким уровнем защиты от хищений обязаны будут возвращать всю сумму. Речь идет о ситуациях, когда финансовые организации не могут обнаружить транзакции, проведенные без согласия клиента.
Ранее специалисты Сбербанка выявили новый способ хищения денег, используемый мошенниками: они объявляют о якобы организованных популярными мессенджерами розыгрышах денежных призов, привлекая россиян наградой в несколько тысяч долларов.
Обман заключается в том, что перевод иностранной валюты внутри России невозможен, и поэтому, чтобы пользователи якобы смогли получить обещанный приз, злоумышленники просят пользователей заплатить небольшую комиссию за конвертацию награды в рубли.
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