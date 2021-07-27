Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Сбербанка выявили новый способ хищения денег, используемый мошенниками: они объявляют о якобы организованных популярными мессенджерами розыгрышах денежных призов, привлекая россиян наградой в несколько тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Обман заключается в том, что перевод иностранной валюты внутри России невозможен, и поэтому, чтобы получить обещанный приз, злоумышленники просят пользователей заплатить небольшую комиссию за конвертацию награды в рубли.

"Новая уловка мошенников – "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сет, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов", – рассказали в банке.

Тем, кто желает поучаствовать в конкурсе, злоумышленники предлагают выбрать любой мессенджер, а затем сайт выдает размер приза – от 10 до 5 тысяч долларов. После этого жертва заходит в чат к "администратору", на самом деле являющемуся ботом, где узнает, что может получить еще пять денежных призов, поскольку якобы попал в топ-100 пользователей.

Общая сумма обещанного выигрыша обычно составляет несколько тысяч долларов, с переводом которых возникает "проблема".

Для оплаты комиссии мошенники просят жертву ввести все данные банковской карты, включая номер, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а затем подтвердить операцию кодом из СМС. Таким образом мошенники получают доступ ко всем денежным средствам на карте.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал россиян тщательно проверять информацию обо всех заманчивых конкурсах и их организаторах, чтобы не стать жертвой обмана.

"Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор", – заключил Кузнецов.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.