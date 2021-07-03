Названы главные схемы кибермошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев рассказал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.
Специалист советует прервать разговор и перезвонить в банк. Прокопьев напомнил, что недопустимо сообщать неизвестным секретные слова, CVV с обратной стороны карты, учетные данные аккаунта в банке или номер подтверждения из СМС.
Также злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию, рассылая сообщения на электронную почту или мессенджеры. Такие письма могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты, подчеркнул эксперт.
Кроме того, кибермошенники создают в мессенджерах и соцсетях каналы или группы, где продают дорогие товары за половину стоимости. Покупателю предлагают внести предоплату, однако посылка так и не доходит до адресата.
Еще один способ обмана граждан – хакеры размещают объявления о сдаче квартиры с ремонтом и удобным расположением и даже предоставляют документы о собственности и свою фотографию с паспортом.
"Когда арендатор и арендодатель договорились о личной встрече, чтобы посмотреть квартиру и подписать договор, мошенник рассказывает печальную историю о том, что несколько раз потенциальные жильцы не приезжали на просмотр и просит предоплату. Получив деньги, мошенник исчезает", – рассказал Прокопьев.
Эксперт рекомендовал не вносить предоплату до подписания договора.
Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что для того, чтобы стать невидимкой для интернет-мошенников, необходимо регистрироваться на различных ресурсов с помощью электронной почты, которая раньше нигде не использовалась.
Он отметил, что почта может быть "ключом" ко всем аккаунтам в социальных сетях, поэтому злоумышленники могут получить к ним доступ, нажав кнопку "вспомнить пароль".
Владимир Путин в ходе прямой линии назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками. Российский лидер увязал рост случаев мошенничества с незаконным оборотом персональных данных.
По его словам, в этом направлении государство, а также правоохранительные органы должны поработать очень серьезно.
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