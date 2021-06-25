Логины и пароли более 1,2 млн россиян попали в свободный доступ

Информация о логинах и паролях более 1,2 миллиона россиян утекла в Сеть и находится в открытом доступе, показал сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone (дочерняя структура Сбербанка). Об этом компания, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила ТАСС.

"Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone помогла свыше полутора миллионам россиян проверить свои учетные данные на наличие утечек, содержащих их логины и открытые пароли. Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 миллиона 200 тысяч контактов", – заявили в организации.

Специалисты утверждают, что информацию можно найти не только в даркнете, но и в обычном интернете, поэтому у злоумышленников даже нет необходимости ее покупать.

Многие россияне используют одни и те же учетные данные для разных сайтов, что при утечке может привести к взлому всех аккаунтов, предупредил пользователей директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин.

Ранее стало известно, что мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов.

