Россиян предупредили об опасности будильников для Android

16:43
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Специалисты Роскачества оценили приложения-будильники для смартфонов на операционной системе Android и выявили многочисленные шпионские программы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Для исследования эксперты рассмотрели 70 будильников. В Роскачестве напомнили, что для функционирования таких приложений, как правило, не требуются дополнительные доступы к разделам устройства.
При этом исследование показало, что 49% изученных приложений запрашивают разрешения на доступ к геолокации, просмотру местной Wi-Fi сети, а также к списку контактов. Некоторые приложения также запрашивали возможность читать номера телефона и идентифицировать номера телефонов.
Как правило, смартфоны оснащены будильниками "из коробки", то есть сторонние приложения не требуются. Некоторые пользователи выбирают их ради дополнительных возможностей.
Наиболее безопасным приложением-будильником в Роскачестве назвали программу "Часы" от американской компании Google.
Журналист издания Forbes Зак Доффман ранее призвал пользователей удалить со смартфонов компании Apple приложение Google Maps. Специалист указал на то, что программа собирает конкретные персонифицированные данные владельцев устройств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: