Россиян предупредили об опасности будильников для Android

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Специалисты Роскачества оценили приложения-будильники для смартфонов на операционной системе Android и выявили многочисленные шпионские программы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Для исследования эксперты рассмотрели 70 будильников. В Роскачестве напомнили, что для функционирования таких приложений, как правило, не требуются дополнительные доступы к разделам устройства.

При этом исследование показало, что 49% изученных приложений запрашивают разрешения на доступ к геолокации, просмотру местной Wi-Fi сети, а также к списку контактов. Некоторые приложения также запрашивали возможность читать номера телефона и идентифицировать номера телефонов.

Как правило, смартфоны оснащены будильниками "из коробки", то есть сторонние приложения не требуются. Некоторые пользователи выбирают их ради дополнительных возможностей.

Наиболее безопасным приложением-будильником в Роскачестве назвали программу "Часы" от американской компании Google.

Журналист издания Forbes Зак Доффман ранее призвал пользователей удалить со смартфонов компании Apple приложение Google Maps. Специалист указал на то, что программа собирает конкретные персонифицированные данные владельцев устройств.