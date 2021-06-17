Роскомнадзор ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор с 17 июня ограничивает использование сервисов VyprVPN и Opera VPN.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", – говорится в сообщении.

Ограничения не затронут российские компании, использующие соответствующие сервисы в непрерывных технологических процессах. К таковым отнесли 130 компаний и 200 технологических процессов. При этом в случае поступления запросов данные списки могут быть оперативно обновлены.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий зарубежные информационные ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских граждан открывать свои представительства на территории России.

Их владельцы также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Несоблюдение требований документа может повлечь ограничительные меры, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса.

