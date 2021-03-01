Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных 21 млн пользователей VPN-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор проводит проверку информации об утечке данных 21 миллиона пользователей VPN-сервисов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подтверждения данной информации пока нет.

"В соответствии с действующим законодательством, в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен", – отметили там.

Сейчас информация и обстоятельства произошедшего проверяются.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ. В ведомстве пояснили, что эти материалы содержат информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.