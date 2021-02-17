Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

17:09
Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev/URA.RU
Роскомнадзор направил компании-владельцу социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить аккаунт журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ранее доступ к учетной записи Соловьева был ограничен администрацией соцсети. Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение", – указано в письме Роскомнадзора.
В ведомстве добавили, что администрации Clubhouse может быть вынесено предупреждение. Если платформа его проигнорирует, то РКН сможет наложить на сервис штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Аккаунт Владимира Соловьева был заблокирован 15 февраля. Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале, приложив скриншот.
В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных платформ. Согласно новым нормам, Роскомнадзор может полностью или частично блокировать сайты и сервисы-нарушители.
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