Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к видео Михаила Шахназарова в YouTube

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Роскомнадзор потребовал у компании Google восстановить доступ к видеоролику российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова, опубликованному в YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.

Письмо с таким требованием направлено руководству компании. Администрация видеохостинга ограничила доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале "Шах и Мат" и посвященному обзору новостей в России.

В Роскомнадзоре заявили, что такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации.

Ранее Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ. Также служба обратилась к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой помочь российским СМИ в их популяризации. Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.