Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT

Фото: depositphotos/Mactrunk

Роскомнадзор потребовал у компании Twitter снять ограничения к репортажу российского телеканала RT о нарушениях во время проведения выборов в США, сообщает пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор расценивает ограничения как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Надзорное ведомство назвало действия со стороны Twitter попыткой скрыть от мировой и в том числе российской общественности информацию о нарушениях во время проведения выборов в США.

Ранее RT сообщал, что Twitter отметил репортаж их телеканала о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

В начале августа Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей "прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством".