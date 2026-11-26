Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока не начинал подготовку к прямой линии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что лишь 27 ноября в 00:00 по московскому времени стартует сбор вопросов.

Прямая линия с главой государства пройдет 10 декабря. Причиной назначения мероприятия на более ранний срок, чем обычно, стал плотный рабочий график президента.

Задать вопрос главе государства может каждый желающий при помощи сайта программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС на номер 0-40-40, а также по телефону 8 (800) 200-40-40. Для тех, кто желает обратиться к российскому лидеру из-за рубежа, предусмотрены специальные номера 8 (495) 539-40-40 и 8 (499) 550-40-40. Вопросы также можно задать через специальное мобильное приложение, о котором можно подробнее узнать на сайте программы.

Кроме того, обращение можно отправить через соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" или через чат-бот в мессенджере MAX. Вопросы принимаются в текстовом и видеоформате.

Как отмечал Песков, более четко сформулировать обращения россиянам поможет искусственный интеллект GigaChat.