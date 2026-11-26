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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому взысканные в рамках исполнительного производства средства будут распределять и перечислять взыскателям автоматически. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время деньги сначала поступают на депозитный счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а затем в течение пяти операционных дней уходят взыскателю на банковский или казначейский счет – с соблюдением установленной очередности.

Новый порядок допускает автоматическое распределение сумм и автоматическое составление распоряжения о совершении казначейского платежа – при наличии технической возможности. Срок перечисления на счет взыскателя при этом остается прежним.

Кроме того, документ разрешает указывать в исполнительных документах номер платежной карты взыскателя, если она является национальным платежным инструментом, а также реквизиты его счета в российской кредитной организации либо казначейского счета. Такие же реквизиты потребуется приводить в исковых заявлениях.

Для этого предстоит поправить Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Административный процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве.

Граждане и организации Белоруссии, которые взыскивают алименты, возмещение вреда жизни или здоровью, в том числе в связи со смертью кормильца и ущерба от преступления, смогут указать счет в белорусском банке или счет министерства финансов страны.

По замыслу авторов инициативы, нововведение сократит время распределения и перечисления денег, повысит прозрачность, снизит коррупционные риски и обеспечит автоматический учет операций со средствами на депозитном счете приставов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2029 года. Отсрочка объясняется необходимостью внести изменения в постановление кабмина о бланках исполнительных листов и приказ ФССП, а также доработать форматы электронных исполнительных документов.

Ранее Верховный суд России объяснил, что осужденному нельзя назначать взыскание в размере взятки, если в качестве вознаграждения ему передали муляж денег или других ценностей. Поправки, которые касаются правил конфискации имущества по коррупционным делам, внесли в постановление пленума суда от 2018 года. Изменения приняли на заседании под руководством председателя ВС Игоря Краснова.