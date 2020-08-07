Страницы Госдумы, Совфеда и посольства в США получили в Twitter специальную маркировку

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Список учетных записей со специальной маркировкой в соцсети Twitter был пополнен страницами Совета Федерации и Госдумы, посольств России в Великобритании, Франции и США. Особая маркировка страниц СМИ в сервисе началась 6 августа, передает РИА Новости.

Стало известно, что помечаются в Twitter аккаунты, находящиеся под контролем властей, а также профили постоянных членов Совбеза ООН, основных госчиновников.

Так, личные аккаунты глав государств маркироваться не будут. Twitter перестанет включать подобные аккаунты и их сообщения в рекомендации. В дальнейшем перечень профилей с отметкой от социальной сети будет расширяться.

Ранее Twitter и Facebook удалили пост Дональда Трампа из-за фейка о коронавирусе. Об этом президент США заявил в интервью для программы Fox & Friends.