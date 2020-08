В посольстве РФ ответили на доклад Госдепа о "российской пропаганде"

В российском посольстве дали оценку докладу Госдепа о "российской пропаганде". Об этом дипломаты сообщили в распространенном комментарии посольства РФ в Вашингтоне в Twitter.

Ранее Госдепартамент обнародовал доклад об "экосистеме российской дезинформации". В нем говорится, что CША считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.

"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", – отметили в российском дипведомстве.

Дипломаты уверены, что документ имеет главную задачу – дискредитировать альтернативные источники информации. Для этого в США готовы задействовать серьезные ресурсы, подчеркнули в посольстве РФ.

"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", – уверены российские дипломаты.

Отмечается, что в американском докладе многие вещи "доходят до абсурда". Так, к "официальным правительственным коммуникациям" американское внешнеполитическое ведомство отнесло лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

"Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик", – сравнили в российском ведомстве.

It runs to the absurd. @StateDept has assigned @Zhirinovskiy and the private radio-station @govoritmsk as "Official Government Communications". If this serves as the pinnacle of the entire structure, carefully built by U.S. colleagues, then it seemingly looks like a #HouseofCards https://t.co/H66ig68mox