В посольстве РФ ответили на доклад Госдепа о "российской пропаганде"

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В российском посольстве дали оценку докладу Госдепа о "российской пропаганде". Об этом дипломаты сообщили в распространенном комментарии посольства РФ в Вашингтоне в Twitter.
Ранее Госдепартамент обнародовал доклад об "экосистеме российской дезинформации". В нем говорится, что CША считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", – отметили в российском дипведомстве.
Дипломаты уверены, что документ имеет главную задачу – дискредитировать альтернативные источники информации. Для этого в США готовы задействовать серьезные ресурсы, подчеркнули в посольстве РФ.
"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", – уверены российские дипломаты.
Отмечается, что в американском докладе многие вещи "доходят до абсурда". Так, к "официальным правительственным коммуникациям" американское внешнеполитическое ведомство отнесло лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".
"Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик", – сравнили в российском ведомстве.
It runs to the absurd. @StateDept has assigned @Zhirinovskiy and the private radio-station @govoritmsk as "Official Government Communications". If this serves as the pinnacle of the entire structure, carefully built by U.S. colleagues, then it seemingly looks like a #HouseofCards https://t.co/H66ig68mox— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 6, 2020
В посольстве также посоветовали российским СМИ иметь ввиду возможную блокировку в американских соцсетях.
"Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения", – добавили дипломаты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы проводимой РФ дезинформации о COVID-19. Он отметил, что российские СМИ активно освещают ситуацию с коронавирусом в стране.
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