Кортеж с Мадуро прибыл в антинаркотическое управление в Нью-Йорке

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, захваченным силами США, прибыл на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Для проезда кортежа было перекрыто движение машин и пешеходов. В составе кортежа есть бронетранспортер. Тем временем в небе патрулируют два вертолета.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его жена Силия Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Мадуро и Флорес официально предъявят обвинения в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против США.

По данным СМИ, в ближайшее время их отправят в федеральный изолятор в Бруклине, где содержатся главы наркокартелей и самые громкие фигуранты последних лет в США: рэпер Пи Дидди, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и другие.