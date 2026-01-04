Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке

Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк. Трансляция ведется телеканалом NBC News.

Мадуро и его супруга были с мешками на голове и в наручниках. Их сопровождало множество агентов ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

По данным местных СМИ, лидера Венесуэлы в ближайшее время отправят в федеральный изолятор в Бруклине, где содержатся главы наркокартелей и самые громкие фигуранты последних лет в США: рэпер Пи Дидди, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и другие.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны Мадуро и его жена. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Мадуро и Флорес официально предъявят обвинения в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против США.

Трамп добавил, что США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой, в связи с чем Вашингтон будет активно участвовать в принятии решений о будущем этой страны.